Buoni Spesa per l’Agro: le modalità della domanda

Buoni Spesa per Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Erogazione buoni spesa per i nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19. Febbraio 2021

AGRO SOLIDALE

In esecuzione del Decreto Legge n. 154/2020 (Decreto Ristoro Ter) e dell’ordinanza n. 658 del capo del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono erogati buoni spesa, per i 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3 (Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (ad esempio: prodotti farmaceutici, articoli medicali, presidi medico chirurgici, articoli per neonati, prodotti per la cura e l’igiene della casa e della persona, ecc.) esclusivamente presso gli esercizi commerciali comunali accreditati del comune di residenza del beneficiario. La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, entro il 09/03/2021, sul sito di Agro Solidale