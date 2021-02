Lotta alla talassemia: l’Esercito sigla un protocollo per la donazione del sangue

La firma congiunta

Il Generale Tota ha evidenziato l’importanza di accordi come quello siglato oggi, utili per le persone affette da patologie che richiedono continue cure e come l’Esercito sia sempre pronto a fare la propria parte, oltre che a tutela della Patria e per la salvaguardia delle Istituzioni, anche con gesti di generosità e altruismo come la donazione di sangue. Al termine delle attività la Dott.ssa Angela Iacono della Fondazione “Leonardo Giambrone” ha espresso al Gen. Tota la gratitudine per il quotidiano servizio che i militari forniscono al Paese ed ha ringraziato tutto il personale che ha donato il sangue con generosità, un gesto che dà speranza alle tante persone affette da Thalassemia. Ha quindi sottolineato come l’accordo riviste un’importanza strategica all’interno della grave crisi pandemica in cui viviamo e che ha rischiato di lasciare le persone con malattie croniche prive delle cure basilari per la loro salute.