NOLEGGIO MEDIO TERMINE, ECCO LE INFO

Il noleggio auto medio termine è una formula flessibile, dedicata soprattutto ad aziende e liberi professionisti per offrire una soluzione di mobilità ad esigenze temporanee.

L’arco temporale prevede 9/12/18/24 mesi. Le formule disponibili consentono di scegliere la percorrenza media tra 2.000, 3.500 e 5.000 km al mese. Tutti i contratti includono sempre RCA con furto ed incendio e polizza KASKO. Per ogni contratto è possibile scegliere un pacchetto tra Easy, Plus ed Exclusive, che si differenziano per la variazione delle franchigie in base al segmento del veicolo.

La franchigia per l’opzione furto-incendio è obbligatoria, mentre la quota premio per la KASKO è riducibile. Solo per il Pacchetto Exclusive, la franchigia per polizza KASKO e per il furto sono a 0 € (fanno eccezione le Regioni ad alto rischio).

Uno dei vantaggi del noleggio auto medio termine è che è possibile pagare anche con carta di credito (tra quelle valide). Per i veicoli del segmento Premium, sono necessarie due carte di credito oppure una carta di credito dei circuiti American Express, Diners.

Il canone del noleggio a medio termine include i km al mese richiesti; guidatore addizionale; oneri circolazione autoveicoli; protezione infortuni P.A.I; imposta di bollo.