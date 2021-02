VIDEO – Nocera Inferiore. Ecco il nuovo parcheggio di Via Domenico Rea

VIDEO – Nocera Inferiore. Il nuovo parcheggio di Via Domenico Rea

Da oggi sono disponibili ulteriori 34 posti auto a pagamento nel piazzale Domenico Rea. La cerimonia di apertura alla presenza dell’amministrazione Comunale Torquato. L’area destinata all’uso dei parcheggi circa 2000 m² è stata ricavata dalla realizzazione di un complesso condominiale sorto nei primi anni 2000.

La gestione della sosta alla Multiservizi

La sosta a pagamento sarà disciplinata dagli ausiliari della Nocera Multiservizi società in house del comune. Prevista anche un’area di sosta per veicoli a due ruote. La porzione piastrellata sarà destinata ad area pedonale. Gli accordi della convenzione tra pubblico e privato risalgono al 2006 con l’allora sindaco Antonio Romano che firmò la convenzione. Contestualmente il Comune acquisisce anche un percorso pedonale che collegherà via Domenico radio con via Solimena.