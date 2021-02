Nocera Inferiore. La caserma Tofano nel degrado

Nocera Inferiore. Caserma Tofano nel degrado

A margine dell’inaugurazione del parcheggio di Via Rea il sindaco Manlio Torquato ha messo in evidenza anche dello stato di abbandono della storica Caserma Tofano ormai abbandonata nel degrado. La riqualificazione di Piazzale Rea fa i conti con la presenza di alcuni depositi dell’ex edificio militare, strutture che sono in evidente stato di abbandono, che il sindaco Torquato ha definito, come riporta “La Città”, “uno scempio che non si può guardare”.

Un incontro con la soprintendenza

Da tali considerazioni, il sindaco di Nocera Inferiore ha chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici Imma Ugolino di sollecitare un incontro con la soprintendenza. La compromissione in sé caratterizza i muri perimetrali dell’ex caserma “caserma rossa” dell’Esercito, criticità che potrebbero favorire e causare problemi di degrado anche alla nuova area di parcheggio.

Maggiori controlli della Polizia Locale

Per evitare che diventi terra di nessuno, in attesa di ulteriori disposizioni della soprintendenza, il sindaco ha anche sollecitato una maggiore attenzione al comandante della polizia locale, Carmine Bucciero presentando particolare attenzione in termini di controllo e pattugliamento nella zona.