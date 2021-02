Nocera Inferiore. Scuole, nuova ordinanza

Sospensione dell’attività didattica in presenza , per l’utenza scolastica dell’Istituto Professionale di Stato “ D. Rea”, dell’IIS “ G. Marconi” e del 1° Istituto Comprensivo “ A. F. Solimena”

Con l’Ordinanza n.15 del 23.02.2012.il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza , per l’utenza scolastica dell’Istituto Professionale di Stato “ D. Rea”, dell’IIS “ G. Marconi” e del 1° Istituto Comprensivo “ A. F. Solimena”, a decorrere dal 24 Febbraio 2021 e fino al 2 Marzo 2021 con rientro in presenza al 3 Marzo 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni. Ulteriori provvedimenti saranno disposti nella giornata di domani.