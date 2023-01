Covid. Nuova ondata: a Torre Del Greco, preoccupa la variante inglese

Torre Del Greco, preoccupa la variante inglese

Preoccupa la “variante inglese” del COVID tanto da indurre il ministro Speranza a studiare nuove drastiche decisioni circa un possibile lockdown in vista del periodo pasquale. La zona gialla certamente ha inciso fortemente sulla nuova curva dei contagi. Nell’area stabiese e torrese come in quella dei Monti Lattari e l’Agro nocerino sarnese è allarme per la nuova mutazione. Torre Annunziata registra 25 i casi positivi riconducibili alla variante del virus più contagiosa.

I sindaci chiedono maggiori controlli

Nella città oplontina sono 3.335 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 2.328 guarite e 51 morte. Sono 4 i morti a Torre del Greco mentre i sindaci dell’area chiedono maggiori unità per i controlli al Prefetto di Napoli.