Covid – Troppi contagi, mini lockdown a Scafati. Chiusi uffici e cimitero

Aumentano in maniera costante i dati relativi ai contagi covid nel comune di Scafati. Un elemento che ha portato il sindaco, Cristoforo Salvati, a firmare due ordinanze restrittive che sembrano proprio delineare un mini lockdown per il territorio.

Chiusure e divieti da domani 25 febbraio e fino al prossimo 8 marzo.

Ordinanze n.12 e n.13, per disporre, a far data da giovedì 25 febbraio (compreso) e fino a lunedì 8 marzo(compreso), le seguenti ulteriori azioni restrittive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica:

1. la chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani sito in via Diaz in gestione alla società A.C.S.E. S.p.A.;

2. la sospensione del mercato settimanale in piazzale Marco Polo;

3. la chiusura al pubblico del cimitero sito viale Della Gloria;

4. la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, con esclusione dell’Ufficio Protocollo, l’Ufficio Stato Civile, il

Comando di Polizia Municipale e gli uffici presso il cimitero;

5. il divieto di assembramento in tutti gli spazi pubblici (piazze, strade, ecc.);

6. il divieto di spostamento sul territorio comunale se non per

motivati da esigenze lavorative, di studio, da necessità o motivi di salute comprovati mediante modulo di autocertificazione;

7. la chiusura di asili nido, ludoteche e centri per minori;

8. la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, a partire dalle ore 19:00 e sino alle ore

06:00 del giorno dopo ;

9. il divieto di consumare cibi e bevande per strada;

10. la chiusura, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n.10

del 15.02.2021, degli impianti di distribuzione automatica di bevande presenti sul territorio della Città di Scafati, dalle ore 18:00 alle

ore 6:00 del giorno dopo. È stata inoltre accertata la positività di un dipendente comunale. Disposta l’attività di sanificazione della asa comunale.