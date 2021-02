Napoli. Europa League. Meret in conferenza: Qualificazione ci darebbe grande spinta

“Possiamo riuscire a ribaltare la sfida”. Alex Meret esprime la sua carica al fianco del tecnico Gattuso nella conferenza di vigila del match contro il Granada. “Domani servirà attenzione e determinazione sia in fase offensiva ma anche difensiva perché prendere gol potrebbe compromettere la sfida”, ha aggiunto. “Dobbiamo ripetere la prestazione che abbiamo fatto contro la Juventus, quando c’ è stata grande applicazione. Lavoriamo per questo, per avere la giusta tensione e interpretare la partita al meglio”, ha detto ancora Meret. “Il periodo non è dei migliori ma l’ intero gruppo sta lavorando bene e crediamo nella qualificazione. Superare il turno potrebbe darci una grande spinta per il futuro”, ha concluso Meret.