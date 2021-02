Nocera Inferiore. Sono 17 i veicoli rimossi e sequestrati dall inizio dell anno, dalla polizia municipale, in sosta su aree pubbliche in assenza di copertura assicurativa

Nocera Inferiore. Polizia Locale: 17 veicoli rimossi e sequestrati

Sono 17 i veicoli rimossi e sequestrati dall inizio dell anno dalla polizia municipale perché trovati in sosta su aree pubbliche in assenza di copertura assicurativa. Violazioni da 800 euro e sequestro dei veicoli per i proprietari anche se in molti casi trattasi di persone insolvibili o irreperibili.

Costo per la collettività

Se da un lato la campagna di ‘pulizia’ delle strade da questi veicoli libera spazi e aree per la collettività, i costi allo sosta ricadono però sulla collettività in quanto la ditta incaricata dalla prefettura di Salerno che effettua la rimozione chiederà le spese al comune. Il comandante Carmine Bucciero ribadisce che si perseguirà in quest’opera di bonifica del territorio e rispetto delle norme vigenti.