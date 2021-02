Pagani. Il gruppo Civicamente sul finanziamento Plesso “Manzoni”

La nota del gruppo Civicamente sul finanziamento del Plesso scolastico Manzoni

“Accogliamo con grande soddisfazione e gioia il fatto che la nostra città è stata inserita tra i Comuni beneficiari del finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro per la riqualificazione ed adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Manzoni”. Tale finanziamento sarà erogato interamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Finalmente Pagani grazie al lavoro di progettualità messo in campo nel corso degli anni precedenti è riuscita a candidarsi per questo nuovo finanziamento, in quanto il progetto ammesso al finanziamento fu oggetto di approvazione dell’Amministrazione Bottone nel 2018, su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici dell’epoca Architetto Gerardo Zito e del lavoro svolto nel corso del tempo anche da parte dell’Ingegnere Giancarlo Di Nardi.

I termini

Nello specifico trattasi dell’ intervento di adeguamento sismico e riqualificazione edificio scolastico “Manzoni” – Approvazione progetto definitivo. Delibera G.M.n.6 del 19 /01/2018.Dunque nei prossimi mesi, visto che il finanziamento prevede l’erogazione ai Comuni di una quota pari al 20% entro il 28/02/2021, inizieremo insieme al Sindaco De Prisco e all’intera compagine amministrativa a lavorare affinché il Plesso Manzoni ritorni a splendere.

Infine ulteriore soddisfazione nasce dalla stipula del contratto tra il Comune di Pagani e la ditta che si è aggiudicata i lavori per la riqualificazione e il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi dell’intera Via De Gasperi, Via Fusco, Via Mangioni, Via S.Anna, per un importo di circa 2 milioni e mezzo di euro, derivanti da un finanziamento regionale intercettato nel corso dell’Amministrazione Bottone. Quindi i frutti di un proficuo lavoro messo in campo nel corso degli anni iniziano a vedersi in modo tangibile e significativo.

La firma

Il gruppo Consiliare Civicamente a firma di Gerardo Palladino, Salvatore Visconti, Raffaele La Femina, Michele Bottone, Mariarosaria Burgio e degli assessori Mariastella Longobucco e Veronica Russo