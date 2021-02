Angri. L’Onorevole Virginia Villani in visita all’Isis “G. Fortunato”.

L'Onorevole ha espresso la sua ammirazione per la straordinaria organizzazione e non immaginava di trovare una realtà così efficiente e ben strutturata.

Questa mattina l’Onorevole Virginia Villani ha fatto visita all’Istituto “G. Fortunato” di Angri, dove ha avuto modo di incontrare il dirigente prof. Giuseppe Santangelo, la vicaria Prof.ssa Antonietta Serino oltre al personale scolastico impegnato in questi giorni nonostante il periodo di pandemia.

Il Dirigente Scolastico, nel corso di un lungo e amichevole colloquio, ha mostrato all’ Onorevole i locali della scuola, i laboratori di cucina e il giardino, che sta nascendo nell’area verde prospiciente al plesso scolastico, curato dal gruppo dei docenti e personale dell’indirizzo agrario.

La visita è poi proseguita nei laboratori, nelle sale ristoranti di cucina e di arte bianca e nei bar annessi, tutti veri fiori all’occhiello del percorso formativo indirizzo alberghiero presente nella scuola.

Nel congedarsi l’Onorevole ha espresso la sua ammirazione per la straordinaria organizzazione, sottolineando come, pur essendo a conoscenza della eccezionale qualità della scuola non immaginava di trovare una realtà così efficiente e ben strutturata.

Presenti all’incontro Aldo Severino presidente della Pro Loco Angri ed esperto organizzatore di eventi per l’Istituto “G. Fortunato”, Erika Coppola direttore servizi generali e amministrativi, Luigi Tedesco insegnante tecnico pratico di cucina, e Emilio Giordano insegnante tecnico pratico dell’indirizzo agrario.

Rosa Doberdò