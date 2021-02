Covid: Campania; 2.385 nuovi casi, curva al 10%

Cresce il numero dei positivi registrati in Campania. Oggi sono 2.385 (+200 rispetto a ieri) su 23.649 tamponi effettuati (ieri 21.366). Non cresce, pero’, il tasso dei positivi ieri era pari al 10,2% oggi si ferma al 10%. Dei nuovi positivi 278 sono stati identificati da test antigenici rapidi e quelli individuati con tamponi molecolari possono essere suddivisi in 1.959 asintomatici e 148 sintomatici. I dati sono contenuti nel bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, dove sono annotati anche 29 deceduti, 15 nelle ultime 48 ore, e 1.214 guariti. Alla luce di queste risultanze la situazione in CAMPANIA diventa la seguente: il totale dei positivi è pari a 260.324 (di cui 5.072 antigenici), quello dei tamponi a 2.865.932 (di cui 94.787 antigenici).

Il numero delle vittime aggiornato

Da inizio pandemia si contano 4.248 morti e 183.104 guariti. Sul fronte dei posti letto cresce di una unita’ il numero delle terapie intensive occupate che oggi sono 131 a fronte delle 656 disponibili. Per la degenza, tra COVID e offerta privata, in regione c’e’ una disponibilità di 3.160 posti, gli occupati sono 1305. Tutti i dati sono riconducibili alle 23:59 di ieri 24 febbraio.

(Dire).