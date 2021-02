Covid – Sarno, un’altra vittima. Addio ad Antonio

Non ce l’ha fatta Antonio Monteleone, 59 anni, titolare di una parafarmacia a Sarno

Ha lottato fino all’ultimo, si è aggrappato alla vita per non cedere sotto il peso del covid. Non ce l’ha fatta Antonio Monteleone, 59 anni, titolare di una parafarmacia a Sarno.

Si era contagiato alcune settimane fa, risultato positivo, a causa di problemi respiratori era stato ricoverato al Covid Center di Scafati. Una condizione clinica precipitata improvvisamente negli ultimi giorni, fino all’epilogo di oggi.

Il cordoglio del Sindaco Giuseppe Canfora

Il Covid colpisce in maniera terribile un’altra famiglia della nostra comunità alla quale manifestiamo tutta la nostra vicinanza.

Ancora una vita stroncata, ancora una ferita per Sarno. Il dolore che sta attraversando e segnando i giorni di tanti nostri concittadini deve rafforzare il nostro senso di comunità. Il momento della responsabilità deve tenerci uniti nell’obiettivo di preservare la vita umana.

Le vittime di questa tragedia siano nelle nostre preghiere e le loro famiglie nelle nostre parole di conforto