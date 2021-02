Fa multare trasgressore, bucati pneumatici auto alla diversamente abile

Fa multare trasgressore, bucate ruote dell’auto alla diversamente abile

Afragola. Gli avevano squarciato le ruote della sua auto dopo avere fatto multare una persona. Vittima della vendetta una donna diversamente abile costretta su una carrozzina. L’episodio è accaduto nella giornata di sabato ad Afragola. All’auto della donna erano state bucate le gomme dopo che aveva segnalato e fatto multare una persona che aveva parcheggiato nel posto riservato ai portatori di handicap.

L’autore identificato

L’autore è stato presto identificato, come comunicato in una nota dalla Polizia Locale. L’autore dell’ingiustificato e grave gesto della foratura degli pneumatici, oltre a essere stato sanzionato, è stato denunciato alle autorità giudiziarie per danneggiamento aggravato.