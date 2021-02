Napoli, de Magistris: “Verosimile il ritorno alla zona rossa”

De Magistris. "E' chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa".

Il sindaco: “Con l’aumento dei contagi sono probabili nuove misure”

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di radio Crc, ha parlato della situazione contagi a Napoli e in Campania. “Noicome Comune con un monitoraggio quotidiano stiamo verificando sesi creano nella nostra città delle situazioni particolari che,nonostante il non intervento dello Stato e della Regione,richiedono delle misure mirate. Finora il monitoraggio non haprodotto situazioni tali da dover intervenire nei confronti diuna scuola” conclude il primo cittadino.