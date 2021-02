Nocera Inferiore. Coordinamento istituzionale dell’ Ambito S1_01

Il coordinamento istituzionale dell’ Ambito S1_01. Provvedimenti. Nella seduta del 22.02.2021, alla quale hanno partecipato gli assessori alle Politiche Sociali dei Comuni afferenti all’ Ambito S1_01, si è preso atto della ricognizione effettuata dal Coordinatore, il quale ha evidenziato uno squilibrio tra la previsione nazionale di un rapporto minimo di un di un’assistente sociale ogni 6.500,00 rispetto a quella attuale, del nostro Ambito, uno ogni 13.000 abitanti, requisito necessario per accedere al contributo statale in materia. Nella precedente seduta del 19.02.2021, tenuto conto della necessità di rafforzare il ruolo e l’impatto dei servizi socio assistenziali sul territorio, si era già affrontata la tematica relativa all’accesso al contributo di cui all’articolo 1, comma 797-804, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, volto al rafforzamento del personale impiegato con funzione di assistente sociale. Il coordinamento si è espresso rimarcando la necessità d’inserire nei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale dei singoli Comuni, compatibilmente con la vigente normativa in materia e dei piani assunzionali dei singoli Comuni, la previsione di assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere nel medio/lungo periodo la soglia Ministeriale per un successivo acceso al contributo e assicurare continuità e miglioramento dei servizi.

Il bilancio delle attività svolte

Il Coordinamento Istituzionale, nel fare un bilancio delle attività svolte ha evidenziato il significativo lavoro di programmazione e di riorganizzazione dell’intero sistema dei servizi sociali e socio sanitari realizzato nell’ottica di garantire i livelli essenziali delle prestazioni alle famiglie ed ai soggetti fragili in modo omogeneo su i quattro Comuni dell’Ambito. Con particolare riferimento alla stesura del Patto di Inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza che vede la collaborazione di diversi professionisti e del Piano di accompagnamento familiare. Sempre sul versante dell’inclusione sociale ha rilevato l’importanza dell’attivazione dei Poli per le presa in carico dei nuclei familiari è stata finalizzata a costruire una valutazione multidimensionale di nuclei familiari con bisogni complessi e costituisce la base di dialogo tra professionalità diverse e tra professionisti e famiglie, in quanto permette la costruzione di una visione comune della situazione familiare consentendo il superamento della settorializzazione e della frammentazione del successivo progetto di intervento, quale livello essenziale delle prestazioni sociali. Importante è stata anche l’attivazione dei Poli e dei Progetti di utilità Collettiva, con l’attuale impiego di circa 300 beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che ha visto il nostro Ambito tra i primi soggetti Istituzionali ad attivarli sull’intero territorio della Regione Campania.

Sistema di accreditamento

In quest’anno l’Ufficio di Piano ha altresì lavorato alla definizione e messa a regima di un sistema di accreditamento e convenzionamento, così come previsto dal Regolamento Regionale 4/14, con una selezione pubblica che ha consentito di individuare un elenco di soggetti prestatori in possesso dei requisiti tecnici e regolamentari per la realizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e Accoglienza residenziale minori. In ultimo per la progettazione I.T.I.A. risultano avviate le attività per le Azioni di sostegno socio educativo e per la formazione professionale (azione A e azione B).

L’emergenza

Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha facilitato un rapido avvio dell’azione C – tirocini di inclusione sociale – che è in fase di definizione con il Partner di progetto e vedrà a breve la pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione. Le attività sopra descritte, nel continuo sforzo di migliorarsi e di superare le continue difficoltà connesse anche al delicato momento collegato alla pandemia, sono risultate possibili solo grazie al continuo e proficuo confronto tra la parte politica e la parte tecnica gestionale.