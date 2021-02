Pompei. Controlli Carabinieri Compagnia Torre Annunziata e Reggimento Campania

Tra Pompei e Castellammare di Stabia, i militari della Sezione Operativa hanno seguito un 60 enne sospetto che girava in automobile. Pedinato e lo hanno sorpreso a vendere 16 grammi di marijuana ad un acquirente che è stato fermato e segnalato al Prefetto come consumatore di stupefacenti.

La perquisizione

Durante la perquisizione del veicolo del 60enne i militari hanno rinvenuto altri 96 grammi di marijuana. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti. Sempre a Pompei, i carabinieri della Stazione Locale Stazione, in uno dei numerosi posti di controllo, hanno individuato due extracomunitari di 44 e 34 anni che circolavano a bordo di un autoveicolo risultato rubato tre giorni prima. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Il veicolo sarà restituito al legittimo proprietario e il 34enne (risultato clandestino) è stato denunciato in violazione alla normativa d’immigrazione.

Mario Cardone