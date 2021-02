VIDEO – Scafati. Il pasticcio dei tributi e le cartelle pazze

Scafati. Il pasticcio dei tributi e le cartelle pazze

Gestione in house dei tributi e cartelle pazze mettono in difficoltà i cittadini scafatesi che denunciano la mancanza di comunicazione con gli uffici delegati a risolvere le vertenze in atto con l’ente e come viene evidenziato dal capo gruppo consiliare di “Insieme per Scafati” e presidente della commissione garanzia e controllo, Michele Russo.





















Grossolani errori sulle cartelle fatte recapitare ai contribuenti

Ci sono chiare incongruenze sui tributi. Molti i casi di evidenti e grossolani errori d’importazione dei dati del catasto. Nella casistica degli errori più ricorrenti ai cittadini contribuenti viene chiesta l’imposta per immobili che in Catasto nel 2015 risultano inesistenti o non di proprietà del contribuente, talvolta espropriati e di proprietà comunale.











Poca trasparenza degli uffici sugli orari di ricevimento negli uffici di via Berlinguer

Cancelli chiusi al pubblico e scarsa trasparenza sugli orari di ricevimento negli uffici di via Berlinguer per i cittadini che devono produrre istanze di “annullamento in autotutela” delle cartelle erroneamente inviate. Una lotta contro il tempo messa in evidenza da Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro

