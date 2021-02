Campania. Coronavirus, De Luca: Situazione critica, in arrivo importanti decisioni

Campania. Coronavirus, De Luca: Situazione critica, in arrivo importanti decisioni

“La situazione non è buona, sono in arrivo importanti decisioni”. Lo scrive il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a breve, durante la diretta Facebook, comunicherà aggiornamenti e novità sulla situazione Covid, anche per il settore scuola. Si discuterà anche della campagna di vaccinazioni.