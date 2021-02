Castellammare di Stabia. COVID: situazione critica all’ospedale

Situazione difficile per la terza ondata di COVID nella città delle acque. L’ospedale locale registra forti criticità. Ambulanze restano in fila davanti al San Leonardo. I posti letto nel reparto Covid sono esauriti, occupati i 18 disponibili. Spesso manca anche l’ossigeno per la cura a casa. Manca soprattutto il personale medico e quello paramedico.

Situazione critica.

Una situazione che rende difficile anche i protocolli del caso. Nelle disposizioni del presidio un’ambulanza con la rianimazione per trasportare una paziente in gravi condizioni. Gli altri malati di Covid devono almeno per questa fase dovranno curarsi a casa, pure quelli in condizioni più critiche potrebbero restare in attesa nel parcheggio del pronto soccorso all’esterno dell’ospedale di Castellammare. Mancano i mezzi, mentre le ambulanze come avviene nelle ultime settimane, sono impegnate nello smistamento in attese che possono protrarre anche per 12 ore. La fonte è “Il Corrierino”.