Coronavirus, in Campania 2519 positivi e 11 decessi. Sale ancora la curva

Coronavirus, in Campania 2519 positivi e 11 decessi I contagi dall'inizio della pandemia salgono a 262.843

Coronavirus, in Campania 2519 positivi e 11 decessi I contagi dall’inizio della pandemia salgono a 262.843, ieri eseguiti 22.416 tamponi Napoli, 26 feb. (askanews) – In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.519 positivi al Coronavirus, di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi, 1.779 guariti e 11 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.881 e i sintomatici 171, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

La comunicazione dell’Unità di crisi

A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 262.843 (di cui 5.539 antigenici), i morti sono 4.259 e le guarigioni 184.883. I tamponi processati complessivamente 2.888.348 (98.937 antigenici) di cui 22.416 eseguiti ieri, dei quali 4.150 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 144 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.294 occupati.