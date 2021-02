Nuovo Dpcm Draghi, oggi la bozza. Molte regioni verso il cambio di colore

Molte regioni verso il cambio di colore. La Campania in bilico

L’ Italia si colora sempre più di rosso e arancione scuro, vista la maggiore incidenza del Covid e soprattutto delle sue varianti, che nell’ ultimo bollettino ha visto lievitare i contagi sfiorando quota 20mila.

Verso il cambio di colore per Lombardia, Piemonte e Marche, con Lazio e Campania in bilico e capoluoghi come Bologna, Siena e Pistoia, dove i governatori corrono ai ripari con nuove misure. L’approvazione del del decreto ministeriale, il primo del nuovo premier Draghi, è attesa per la serata di oggi o per il week end. Ma i numeri in crescita dei positivi a causa della variante inglese fanno aumentare la possibilità che sia necessaria una nuova stretta. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 6 marzo fino al 6 aprile, proprio per evitare che a Pasqua scatti il “liberi tutti”.