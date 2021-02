Pagani. Ciclo rifiuti, Sessa chiede commissione

Rifiuti, dopo aver lanciato le sue proposte operative, la consigliera Anna Rosa Sessa chiede la convocazione della commissione ambiente.

Di seguito la richiesta che ha inoltrato al presidente della commissione.

“In tema di ciclo integrato dei rifiuti, il Comune di Pagani ha grandi sfide da raccogliere e numerosi obiettivi da raggiungere attraverso il potenziamento e l’innovazione quotidiana dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”.

Rispetto a tutto questo, il Consiglio Comunale ha il dovere morale ed istituzionale di tracciare le lineeguida del nuovo percorso che occorre mettere in campo. La redazione del Pef 2021 non deve essere solo intesa come un “fastidioso onere di carattere normativo” ma deve rappresentare l’occasione per una programmazione seria e concreta di azioni attraverso cui si intende realizzare sul territorio il ciclo dei rifiuti, nell’ambito del piano regionale e del piano complessivo che l’Eda Salerno è deputato a

strutturare.

Alla luce di questo, Le chiedo di convocare una riunione della Commissione Ambiente al fine di fornire le nostre proposte progettuali in materia all’amministrazione ed agli uffici competenti”.