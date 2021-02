In liquidazione il contributo relativo a 15 domande che erano da integrare rispetto alla tranche di pagamenti dello scorso dicembre 2020.

Pagani. Nuovi beneficiari Fitti Regionali 2019

Al via nuova una tranche di pagamenti relativi al contributo Fitti legge 431/98 della Regione Campania nel comune di Pagani. In liquidazione il contributo relativo a 15 domande che erano da integrare rispetto alla tranche di pagamenti dello scorso dicembre 2020.

Ancora 18 le istanze risultanti incomplete, i cui intestatari sono sollecitati a contattare gli uffici, per poter chiudere la procedura. Lo rende noto il sindaco.

Secondo mandato: altri 135 pagamenti

Pronti inoltre altri 135 pagamenti relativi ad un secondo mandato di pagamento, sempre relativo al contributo fitti regionale. Per coloro che hanno rilasciato iban, il contributo sarà accreditato tramite bonifico. I pagamenti tramite assegno, invece, saranno organizzati con apposita calendarizzazione che sarà resa nota ad inizio della prossima settimana e il ritiro avverrà presso l’ufficio Geset. Saranno inoltre contattati i paganesi intestatari delle domande risultanti incomplete. Le graduatorie sono affisse anche nella bacheca all’ingresso di Palazzo San Carlo.

La nota di De Prisco

«Vogliamo ringraziare gli uffici e in particolare la dottoressa Devito per il celere lavoro avviato nelle ultime settimane. Ancora poco e tutti i pagamenti relativi ai contributi fitti regionali e Covid-19 saranno conclusi» hanno dichiarato i consiglieri comunali Tommaso Passamano e Anna Maresca, che stanno seguendo le procedure”, dichiara il sindaco De Prisco.