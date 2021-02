Castellamare di Stabia. Positiva al covid, apre l’edicola, denunciata per epidemia colposa

Positiva al covid, apre l’edicola, denunciata per epidemia colposa.

La titolare di un’edicola di Castellammare di Stabia, nei pressi della stazione della Ferrovia dello Stato in piazza Matteotti, è stata sorpresa dalle forze dell’ordine mentre esercitava la sua attività, in totale spregio alle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio.

La donna è stata denunciata per epidemia colposa dagli uomini della polizia di Stato di Castellammare di Stabia, coordinati dal primo dirigente Pietropaolo Auriemma e intervenuti sul posto insieme agli agenti di polizia municipale, sotto la guida del comandante Antonio Vecchione.

Il Sindaco Gaetano Cimmino

“Nessuna pietà per chi infrange le regole. Pene severe per gli irresponsabili che diffondono il virus nella nostra città. Incoscienti che non hanno cura della salute dei cittadini e delle persone che oggi soffrono, attaccate ad una bombola di ossigeno in un letto di ospedale.