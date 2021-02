Covid – Contagi inarrestabili, a Salerno chiudono spiagge, strade e piazze

Salerno e Cava chiudono le piazze per assembramenti

A Salerno, il primo cittadino, Vincenzo Napoli, ha firmato due ordinanze. La prima dispone la chiusura, dalle 8 alle 22 di oggi e domani, della spiaggia di Santa Teresa, luogo di ritrovo di molti giovani

In una versione aggiornata, l’ordinanza del sindaco del Comune di Salerno che vieta, per le giornate di oggi e domenica 28 febbraio, a tutti gli esercizi commerciali, dalle 18 e fino alla loro chiusura, la vendita di alcolici e superalcolici, viene precisato che “rimane consentita la vendita effettuata dagli esercizi pubblici nella sola forma della ‘consegna a domicilio'”. Esclusa, dunque, la possibilità dell’ asporto, come invece riportato in una prima versione del provvedimento, diffusa alla stampa.

Intanto, a Cava de’ Tirreni, ieri pomeriggio, il sindaco Vincenzo Servalli ha riunito il Centro Operativo Comunale (Coc), “per prendere atto della volontà del presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, di sospensione, a partire da lunedì prossimo, di tutte le attività scolastiche in presenza di ogni ordine e grado”, si legge in una nota. Inoltre, il Coc ha disposto “il divieto ad horas per tutti gli esercizi pubblici, attivita’ commerciali e distributori automatici H24, di vendita, a partire dalle ore 18 e fino alla chiusura, delle bevande alcoliche e generi assimilabili”. Ai cittadini è vietato, poi, stazionare “in via Sorrentino, via Mafalda di Savoia, via Angiporto del Castello, via Verdi, via Alighieri, piazza Abbro, piazza Passaro e piazza San Francesco, dove è consentito il solo transito dei residenti, per le attività commerciali e di servizio”. Infine, disposta la chiusura di tutte le ville e parchi cittadini. Nel frattempo, il Comune metelliano fa sapere che la prossima settimana sarà attivato anche il centro vaccinale cittadino che l’Amministrazione Servalli ha messo a disposizione presso i locali della Protezione civile alla frazione Santa Lucia per la somministrazione dei vaccini agli operatori scolastici ed ultra 80enni.