Covid, nuova ordinanza scattano in nuovi divieti in città per l'aggravarsi della situazione epidemiologica

Nocera Inferiore. Covid, nuova ordinanza

Covid, con l’Ordinanza sindacale n. 17 del 27 febbraio scattano nuovi divieti a Nocera Inferiore.

In particolare, il Sindaco ha disposto da oggi e fino al 04 marzo 2021, (periodo di vigenza della zona arancione in Regione Campania), salvo proroghe per l’eventuale aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, quanto segue:

La lista

il divieto di stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali e di pubblico esercizio ed uffici, con l’onere in capo a questi ultimi titolari di assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso);

la chiusura dalle 18.00 alle 9.00 dei distributori automatici di bevande anche alcoliche -luoghi che favoriscono altresì di abituale stazionamento in orari serali e assembramento di giovani;

il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali;

il divieto di vendita di alcolici dalle ore 18:00 e fino alle ore 09:00 sotto qualsiasi forma distributiva sia da parte dei pubblici esercizi che da parte degli esercizi commerciali al dettaglio.