Pompei. Incendio a Via Casone di un forno artigianale di carrozzeria

Oggi (27 febbraio) il forno di verniciatura di un artigiano carrozziere, sito in via Casone, ha preso fuoco. L’Artigiano l’aveva appena fatto installare dalla ditta fornitrice e successivamente acceso l’interruttore della corrente per provarlo che improvvisamente ha preso fuoco. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto quando l’incedio era già stato spento con gli estintori. In ogni caso hanno certificato il guasto al forno di verniciatura appena comprato.

Mario Cardone