Ruba in un centro commerciale, subito fermato

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo responsabile di furto, istigazione alla corruzione e resistenza a P.U.

​Controlli sul territorio della Polizia

In particolare, gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, nel corso dei servizi di controllo del territorio di ieri pomeriggio, in via Marchiafava, hanno notato la presenza di un sospetto.

Il fermato

L’uomo, R. F. 38 anni, alla vista della Volante ha provato ad allontanarsi per eludere il controllo ma è stato fermato dai poliziotti che lo hanno trovato in possesso di vari strumenti, appena rubati da un esercizio commerciale sito in via San Leonardo.

​ Gli Agenti hanno quindi chiarito all’uomo la sua situazione e lo hanno accompagnato in Questura a bordo della Volante. Proprio all’atto di prendere posto nell’autovettura di servizio, R.F. ha provato a corrompere gli Agenti, offrendo parte della refurtiva per evitare l’arresto.

Subito dopo, non riuscendo nell’ intento corruttivo, ha provato invece con la forza a sottrarsi all’arresto, usando violenza nei confronti degli operatori che lo hanno definitivamente bloccato.

Gli Agenti della Polizia hanno contattato l’attività commerciale che aveva poco prima subito il furto e hanno restituito gli attrezzi (cacciaviti, ed altri attrezzi per il fai da te), per un totale di circa 100 euro.

​R. F. è stato quindi arrestato dalla Polizia di Stato per furto, istigazione alla corruzione e resistenza a P.U. e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Salerno.