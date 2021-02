VIDEO – Angri. Il pericolo: Via Orta Longa la strada Provinciale gruviera

Angri. Il pericolo: Via Orta Longa la strada Provinciale gruviera

Una strada da percorrere con cautela e moderazione soprattutto nelle ore serali. È la strada provinciale che collega Località Avagliana e Via Orta Longa, zona periferica problematica tra Angri e San Marzano sul Sarno. Il tratto superficiale è caratterizzato da enormi crateri che si sono aperti nel manto stradale accentuati anche dai recenti allagamenti del tratto che rendono questi pochi chilometri di strada extra urbana un vero percorso “insidia” per automobilisti e veicoli, costretti, durante la marcia anche a paurose sterzate per evitare le buche spesso non visibili o segnalate con elementi di fortuna. Per la risistemazione sarebbe pronto un appalto provinciale che presto potrebbe ridare sicurezza al tratto periferico, come afferma il primo cittadino Cosimo Ferraioli.











Il Cavalcavia

Dovrebbe essere completato anche il nuovo cavalcavia in Località Avagliana che in parte dovrebbe ovviare alle criticità prodotte dai frequenti allagamenti nella zona. Anche per il nuovo tratto stradale sopraelevato a breve con lo stanziamento dei fondi dell’appalto si dovrebbe arrivare alla conclusione dei lavori e alla sua apertura al traffico.

Il servizio è di Aldo Severino