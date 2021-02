Angri. Donna con COVID vive in auto. La segnalazione di Milo.

Donna vive in auto e da qualche giorno è anche positiva al COVID-19. A destare attenzione sul caso “sociale” il consigliere comunale di opposizione Alberto Milo dalla sua pagina social: “Una donna sola, per varie difficoltà costretta a dormire in macchina, completamente abbandonata dalle istituzioni. Sono tre giorni che purtroppo è risultata positiva al COVID, le sue condizioni di salute sono sotto controllo ma respira con difficoltà, ha chiesto un disperato aiuto al suo primo cittadino, con la speranza che le potesse trovare un tetto dove fare la quarantena e curarsi ma in cambio ha ricevuto una bella dose d’indifferenza”.

La paura e la solitudine.

Milo ha contattato personalmente la donna: “L’ho sentita telefonicamente: era molto provata e spaventata, le sue lacrime di disperazione sono un segno inequivocabile di cosa siamo e di dove ci ha portato una guida politica che non ama e non rispetta il ruolo che ricopre e questo vale, di conseguenza e purtroppo, anche su tutti quelli che lo sostengono. Vi chiedo scusa ma stasera sono molto provato e ho deciso di scrivere questa storia perché ogni cittadino angrese ha il diritto e il dovere di sapere. Domani, per chi ha l’onere di risolvere queste situazioni sarà una lunga giornata, ma non consentirò che Maria passi un’altra notte in macchina a combattere con un male che non perdona”.