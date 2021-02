Angri – Medico del 118 inseguito e picchiato

Violenta aggressione ad Angri ai danni di medici e personale del 118.

Uomo muore di infarto, calci e pugni ai soccorritori

La denuncia arriva da “Nessuno Tocchi Ippocrate”

“Ieri pomeriggio, all’interno del parcheggio di fronte al cimitero in via Adriana ad Angri, f.l. di 48 anni è stato colto da arresto cardiaco. E’ deceduto dopo aver ricevuto le cure dai sanitari del 118 e del ps di Sarno. I sanitari del 118 di Scafati al rientro dall’intervento si accorgono di aver dimenticato una borsa con bombola di ossigeno al parcheggio: ma tornati a recuperare il materiale vengono malmenati da alcuni presenti. Gli stessi prendono a calci l’ambulanza impossessandosi delle chiavi. Il medico M.G. é stato inseguito e preso a calci e pugni. Successivamente si sono recati presso la caserma dei carabinieri per denunciare il fatto. L’episodio, verificatosi intorno alle 14,30, è l’ennesima dimostrazione in che condizioni lavorano i sanitari del 118, che soltanto oggi hanno trattato 5- 6 casi di covid tra Angri e Scafati, senza vedersi riconosciuti dall’asl la premialità prevista per x i medici impegnati in prima linea.