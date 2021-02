Angri. Mensa dei Poveri: prende forma il sogno di Don Luigi.

La mensa dei poveri sarà realizzata. L’opera benefica voluta con tenacia e impegno costante Don Luigi La Mura, parroco della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dovrebbe rappresentare il motore per la realizzazione di un progetto che ha già da qualche tempo coinvolto intera comunità, trascinata dall’entusiasmo dei componenti dell’associazione “I ragazzi di Don Luigi La Mura”.

L’avviso pubblico.

Il Comune, scrive “La Città”, ha pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione economica a proprio carico di una struttura da adibire a centro scout e mensa per i poveri individuata in un lotto di proprietà comunale in via Alveo Sant’Alfonso. Attraverso una manifestazione d’interesse l’ente intende verificare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, se vi siano sul territorio comunale altre associazioni di utilità sociale senza scopo di lucro interessati alla progettazione e realizzazione, a propria cura e spese, dell’opera. La struttura resterà di proprietà del Comune e sarà utilizzata senza scopo di lucro, in comodato gratuito. Lo scorso luglio il consiglio comunale venne approvato all’unanimità la variante urbanistica per la realizzazione del progetto.