“Dopo notifica arrivata nel pomeriggio mezzo email dall’ASL, ho firmato una nuova ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale di Angri” . Così il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli.

“Ecco le ragioni riportate nell’email – prosegue -:

Considerato che:

1. è costante e significativo l’aumento dei casi di positività registrati nel territorio comunale;

2. è reale la difficoltà di tracciare una mappa veritiera del trend epidemiologico locale, per il ricorso autonomo ai cosiddetti “Test Rapidi”, che non vengono tempestivamente comunicati all’ASL dai diretti interessati con conseguente potenziale incremento dei casi;

3. l’aumento dei casi di positività al COVID19 interessa in modo significativo anche il mondo scolastico e che alcuni casi di positività non sempre sono riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma riguardano soggetti non collegati tra loro

SI CHIEDE

alla S.V. di valutare la necessità e l’urgenza di provvedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza in tutte le scuole del territorio comunale per un periodo non inferiore a due settimane”

“Ho così subito provveduto alla sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Angri, di ogni ordine e grado, pubblici e privati a partire dal giorno 15 febbraio 2021 fino al 28 febbraio 2021 – conclude Ferraioli – Resta naturalmente ferma ed impregiudicata la facoltà dei Dirigenti Scolastici, ai quali si fa specifico invito, di proseguire con l’attività didattica a distanza, nonché con le attività didattiche in presenza per gli allievi con disabilità”.