Angri. Tombini e saittelle ostruiti da asfalto e detriti per mancata manutenzione. Le piogge allagano le strade cittadine per mancanza di deflusso nella rete fognaria

Tombini e saittelle ostruiti da asfalto e detriti per mancata manutenzione. Le piogge allagano le strade cittadine per mancanza di deflusso nella rete fognaria. Il problema della manutenzione e pulizia dei tombini e delle saittelle è annosi in città. Non è ancora chiaro a chi spetta la loro manutenzione ordinaria.

Rebus sulla competenza della loro manutenzione.

Pare che non si compito dell’azienda speciale comunale Angri Eco Servizi poiché potrebbe essere che gran parte della manutenzione dei tombini e delle saittelle siano di competenza del gestore della rete fognaria, ma sta di fatto che almeno fino a pochi anni fa la loro manutenzione programmata era eseguita dalla azienda speciale del comune. Interventi che negli anni si sono sempre con più diradati. Le piogge copiose dei questo inverno hanno messo in luce le criticità legate alla mancata manutenzione causando, anche nel centro cittadino, depositi di acqua sulle strade con gravi ripercussioni per la circolazione e i pedoni.

Aldo Severino