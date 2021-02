Aumentano i contagi a Scafati e Salvati invoca l’Esercito

Scafati: aumentano i contagi e Salvati invoca l’Esercito.

Aumentano i contagi a Scafati, Salvati chiede l’esercito. In poco più di una settimana sono circa 150 i nuovi casi, che hanno messo in allarme il sindaco Cristoforo Salvati. Impossibilitato a chiudere le scuole dopo che la sua ordinanza è stata sospesa dal Tar di Salerno, il primo cittadino ha tenuto testa tenendo comunque chiusi gli istituti grazie all’allerta meteo. Questa mattina però, complice il tempo più mite, gli istituti cittadini riaprono ai propri studenti. La situazione comunque preoccupa Salvati, deciso ad evitare una mini zona rossa cittadina, e convinto che tale soluzione passi necessariamente anche e soprattutto dalla chiusura delle scuole.





















Oltre 350 positivi. La lettera al Prefetto.

Attualmente la città registra circa 350 positivi, a fronte dei 2200 totali da marzo. Significa che a contrarre il virus è stato il 4,5% della popolazione, mentre i decessi si attestato a quota 28, ben 23 avvenuti da agosto ad oggi, dopo il Covid Free di Luglio. “Ho scritto una nota al Prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere l’invio di militari che possano supportare le forze dell’ordine cittadine nelle attività di controllo quotidiane, finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme anti-contagio su tutto il territorio, per evitare l’ulteriore diffusione del virus” spiega Cristoforo Salvati. “Nonostante le misure finora adottate da questa Amministrazione per contrastare la diffusione del Covid-19, rafforzate dai ripetuti appelli alla cittadinanza, sono sempre più numerose le segnalazioni di assembramenti e di comportamenti irresponsabili, soprattutto da parte dei più giovani, sorpresi spesso in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di ritrovo privi di mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale”.











Ordinanza di chiusura delle scuole annullata dal TAR.

La sua ordinanza di chiusura scuole è durata neanche 24 ore. Emessa sabato 6, il lunedì mattina il Tar sospendeva dando ragione al ricorso presentato da 7 genitori, sostenuti dall’avvocato Diego Chirico. Secondo il tribunale amministrativo, che ha fissato l’udienza al prossimo 9 marzo, nel provvedimento mancavano dati ufficiali a sostegno della necessità di chiusura. Non esclude la zona rossa Salvati. “Continuo a ritenere che bisogna stare attenti ed evitare che si creino situazioni che possano favorire la diffusione del Covid. Domani (oggi, per chi legge, ndr) come ha stabilito il Tar, i nostri studenti torneranno in classe, ma bisogna tenere alta la guardia. Difendo le mie scelte e le motivazioni che mi avevano indotto a firmare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza, sospesa dal Tar. Era un provvedimento precauzionale, tenuto conto del fatto che anche nelle scuole nelle ultime settimane erano in aumento i casi di positività – puntualizza il sindaco – Non a caso, dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl, ho avuto conferma di altri nuovi contagi, riconducibili sempre agli ambienti scolastici. Sono 27 attualmente, a fronte dei 19 comunicati nell’ultimo aggiornamento di sabato. Continueremo a monitorare la situazione costantemente. Intanto invito alla prudenza”.













Al Polo COVID la situazione è sotto controllo.

Al polo Covid Scarlato la situazione è ancora sotto controllo, non esistono posti vuoti, ma il sistema al momento regge e non c’è particolare pressione. Funziona il turn over tra i pazienti. Come funzionano le cure domiciliari.

Adriano Falanga