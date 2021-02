Calcio, Napoli: i convocati per il Genoa, out Mertens e Ruiz.

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha convocato 20 giocatori per la sfida di oggi in campionato in casa del Genoa. Out Mertens e Fabian Ruiz, fresco di guarigione dal Covid-19, oltre che i positivi di giornata, Koulibaly e Ghoulam.

Gli azzurri recuperano invece Demme e Insigne, usciti acciaccati dal match con l’Atalanta di mercoledì sera ma a disposizione per la trasferta ligure. Questa la lista dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.