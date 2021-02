Calcio Napoli, Gattuso: “Atalanta ci ha creato difficoltà, servivano forze fresche”

“Favoriti dopo lo 0-0? Mi vien da sorridere, con l’ Atalanta non si è mai favoriti”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni Rai Sport dopo la semifinale d’ andata di Coppa Italia.

“E’ una squadra che gioca a tutto campo, abbina fisicità e tecnica, oggi ci ha messo in difficoltà – ha ammesso – La difesa a tre? L’ abbiamo provata in un giorno, ci è andata bene. Bisogna fare delle scelte, ora facciamo la conta. Vediamo chi recupero, si gioca ogni tre giorni. Bisogna mettere forze fresche in campo. E’ stata una buona partita a livello difensivo, in attacco si poteva fare qualcosa in più, ma in questo momento siamo corti davanti”.

Sulle condizioni di Insigne, l’ allenatore dei campani ha ammesso che “ha preso una botta al polpaccio, gli dava fastidio – ha concluso – Domani vediamo. Il rientro di Mertens? E’ in Belgio, sta facendo le terapie. Non è al 100%, ci vorrà ancora un po’ di tempo”.

Lo Sfogo di Matty il Biondo