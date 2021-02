Campania. La celebrazione delle esequie potranno essere fatte in chiesa anche per i defunti “interessati dal COVID-19”

Campania. L’indicazione: funerali anche per le vittime del COVID.

Un ultimo saluto anche per le vittime della pandemia da coronavirus. A lanciare l’appello spesso sono i familiari che non possono prendere parte all’ultimo saluto del proprio caro estinto, proprio per causa della pandemia. Si apre una speranza: la celebrazione delle esequie potranno essere fatte in chiesa anche per i defunti “interessati dal COVID-19”.

La volontà della Conferenza Episcopale Campana.

L’indicazione a tutti i preti della Campania è stata indirizzata dalla Conferenza Episcopale Campana (CEC) nel corso della quale i vescovi hanno deciso di applicare le recenti disposizioni del Ministro della Salute, scrive il quotidiano “La Città”. La raccomandazione è di evitare accuratamente gli assembramenti. È chiara, nel documento, la volontà del clero di riappropriarsi delle attività pastorali, come resta fondamentale rimanere accanto ai fedeli. Viva è l’esortazione a partecipare all’eucaristia domenicale, superando la paura e avendo fiducia sulle garanzie di sicurezza delle chiese campane. Il documento pastorale con le sue parole le e sue indicazioni mira a un ritorno alla normalità graduale, a cominciare dal censurare la chiusura delle chiese.