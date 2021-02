CONSEGNA VEICOLO NOLEGGIO LUNGO TERMINE, TUTTE LE INFO

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su modalità di consegna veicolo dopo un contratto di noleggio lungo termine.

I tempi di consegna possono essere molto variabili. Generalmente, se si opta per un veicolo già in dotazione si può ricevere entro 30 giorni lavorativi. Nel caso le personalizzazioni richieste determinassero l’ordine alla casa madre, i tempi si allungano notevolmente (anche fino a 180 giorni).

Quando si riceve la messa a disposizione va contattato il consulente o il centro assistenza della casa locatrice e fissare un appuntamento per il ritiro a cui recarsi con patente in corso di validità.

Prima di firmare il verbale di consegna, va verificato che nel veicolo siano presenti il tagliando della polizza assicurativa, la Carta di Circolazione, il modulo CAI, oltre ad eventuali kit di uso e manutenzione. Nel caso in cui il veicolo non fosse conforme alla scelta effettuata non va ritirato e va avviata la procedura di contestazione.

Se i tempi di consegna veicolo sono lunghi si può avere in assegnazione una vettura di cortesia in preassegnazione con un accordo separato di breve termine legato alla necessità di mobilità del momento ad un canone ridotto. Il veicolo di cortesia può differire totalmente da quello scelto assegnato sulla base della disponibilità immediata nella flotta aziendale.