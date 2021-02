Controlli norme anti-contagio nell’area del Vesuviano: chiusi due bar

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” incentrato sul territorio di Torre Annunziata e nei comuni limitrofi, disposto dal comando provinciale di Napoli. Nel dettaglio, a Torre Annunziata e Boscoreale, sono stati eseguiti numerosi controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone.

Specifica attenzione, si legge in una nota dell’ Arma, è stata dedicata al rispetto delle norme anti-contagio da covid. Tredici le sanzioni elevate a carico di altrettante persone, per mancato uso dei dpi e per assembramenti. A Boscotrecase e Poggiomarino, invece, è stata sospesa l’attivita’ di 2 bar al cui interno i militari hanno rilevato assembramenti di clienti sprovvisti di dpi.

Infine, nel corso di una serie di posti di controllo sono state controllate 184 persone e 129 veicoli: 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 2 le patenti ritirate e un’ autovettura e’ stata sequestrata. Uso del cellulare durante la guida, mancanza di copertura assicurativa del veicolo, mancato rispetto del divieto di sorpasso, sono state le violazioni maggiormente riscontrate.

Nel corso dell’ operazione non sono mancate perquisizioni domiciliari e sui veicoli sottoposti a controllo. A Boscotrecase, un 64enne, gia’ noto alle forze dell’ ordine, e’ stato denunciato per contrabbando di sigarette. Occultati in un ripostiglio della sua abitazione, sono stati rinvenuti 40 pacchetti di sigarette multimarca, per un peso complessivo di 800 g. A Poggiomarino, un 40enne cittadino extracomunitario, identificato nel corso di un controllo stradale, e’ risultato sprovvisto di patente di guida, come gia’ avvenuto in precedenti occasioni, e denunciato all’ Autorita’ giudiziaria. Tre le persone segnalate al prefetto, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantita’ di marijuana.