Coronavirus, De Luca: nelle scuole registrato aumento enorme di contagi.

“Negli ultimi giorni abbiamo registrato un’enorme crescita di contagi nella popolazione scolastica. Ieri l’Unità di crisi regionale ha pubblicato i dati legati all’aumento dei contagi e ha responsabilizzato le amministrazioni comunali, per evitare la cattiva abitudine di nascondersi dietro le ordinanze del presidente della Regione. Cominciamo ad assumerci ognuno le proprie responsabilità, poi verificheremo l’andamento dell’epidemia nei prossimi giorni”. Lo ha detto durante la consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Attenzione sulle scuole.

“Ogni tanto leggo qualche comunicato dei ‘NO Dad’ – aggiunge il governatore -. Uno degli argomenti, anzi l’unico, è quello di dire che ‘siccome siamo in zona gialla e si aprono le attività economiche, non si capisce perché non si riaprano le scuole'”. Il presidente De Luca ha ribadito che “le scuole, quando non si riaprono, è perché c’è una diffusione crescente dei contagi, e si cerca di prevenire l’esplosione del contagio, perché hanno una caratteristica specifica come teatri e cinema”. In pratica si punta a “evitare assembramenti in luoghi chiusi dove le persone concentrate restano per ore e ore”.