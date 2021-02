Covid. Campania: 1539 nuovi contagi, 17 vittime

Resta stabile in Campania il tasso di positivita’, oggi al 7,92% contro l’8,04 di ieri. I nuovi contagi sono 1.539, di cui 81 sintomatici, su 19.429 test eseguiti. Diciassette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti. Il bollettino odierno dell’Unita’ di crisi segnala anche 1.264 guariti. In lieve calo la pressione sugli ospedali: i posti in terapia intensiva occupati sono 100, tre in meno di ieri, e quelli di degenza 1.475 (-5). (ANSA).