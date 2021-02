Covid Campania: è allerta per i dati della Regione

254 mila contagi Covid entro fine mese

Potrebbero essere 254mila i casi di Covid-19 in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223mila di inizio mese. È la previsione dell’ Unità di crisi della Regione sul Covid nella relazione stilata in occasione della riunione di martedì relativa all’ incidenza dei contagi scolatici.

Nelle rapporto, come detto, emerge una previsione da oltre 254 mila casi di Covid in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223 mila di invio mese. Un andamento in crescendo del numero dei contagi che trova riscontro anche nell’aumento dei focolai scolastici, saliti nell’ultima settimana.

«I dati riportati – si legge sul documento dell’ Unità di Crisi – con le relative misure di contenimento messe in campo dalla Regione Campania mediante le ordinanze restrittive, dimostrano chiaramente come una strategia preventiva, e quindi di analisi previsionale basata su molteplici misure tra cui la didattica non in presenza diversificata per fasce di età, risulti fondamentale e abbia avuto un significativo impatto in termini di diminuzione non solo sui casi positivi nella fascia di età scolare, ma anche sui soggetti adulti».

Pronto un sistema di alert territoriale

E sulle scuole si parla di «preoccupante aumento» Per questo motivo Palazzo Santa Lucia ha deciso di elaborare una nuova strategia basata sugli algoritmi: pronto un sistema di alert territoriale per individuare comuni, province o macroaree «soggette ad incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale». Il compito degli alert sarà quello di fornire indicazioni precise in grado di orientare le decisioni che saranno poi prese dalle autorità locali.