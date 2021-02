Formazione per gli operatori sociali dell’Ambito S01_01

Questa mattina nel centro di quartiere di Via Loria, a Nocera Inferiore, si è tenuto il primo degli otto incontri organizzati dall’ Ambito S01_01 per la formazione continua degli operatori sociali del Piano di zona. L’ incontro formativo ha visto la partecipazione degli assistenti sociali, dei psicologi e degli educatori operanti nei quattro Comuni dell’ Ambito. La prima giornata di formazione, ha riguardato gli incontri protetti e lo spazio neutro inteso come contesto relazionale. Nello specifico è stato analizzato lo spazio neutro come elemento destinato non solo alla ricostruzione di relazioni interrotte o faticose ma anche alla creazione di nuove relazioni come può avvenire in caso di conflittualità tra coniugi per proteggere i minori da dinamiche di contrasto tra genitori. Per il Comune di Nocera Inferiore era presente l’ assessore alle Politiche Sociali, Antonietta Manzo ed il Dott. Renato Sampogna, dirigente del Settore Socio Formativo e coordinatore dell’Ambito S01_01.