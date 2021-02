Cocaina, in manette tabaccaio insospettabile a Scafati

Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri

Insospettabile, titolare di una rivendita di tabacchi del centro, è stato trovato in possesso di oltre cento grammi di cocaina. È stata un’attività di indagine lampo quella che, martedì pomeriggio, ha visto finire in carcere G.C., classe 66, incensurato, commerciante, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della tenenza locale.

Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga, per un peso complessivo di circa 107 grammi, è stata trovata in più luoghi, tutti riconducibili in qualche modo al 54enne di Scafati.

Per l’incensurato 54enne di Scafati si sono aperte le porte del carcere di Fuorni. Ci sono ancora indagini in corso per accertare la provenienza della droga da parte dei carabinieri del tenente Gennaro Vitolo.