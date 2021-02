Maltempo: neve sul Vesuvio, gelo in tutta la Campania

Vesuvio ricoperto di neve dalla cima e per buona parte del cratere: cosi’ si presenta in queste ore il vulcano, ricoperto da alcune nuvole. Le temperature rigide e le piogge ancora insistenti su Napoli e i comuni della provincia hanno consentito che si formasse uno stato nevoso visibile anche dalle abitazioni poste alle pendici del Vesuvio. Le temperature, informa la Protezione Civile, sono in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0 C. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e Benevento, nevica copiosamente con qualche disagio per la circolazione. (ANSA)