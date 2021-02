Il Napoli cade anche a Genova e perde per 2 a 1

Gravi gli errori difensivi che lasciano solo per ben due volte Goran Pandev davanti la porta che non può sbagliare! Inutile è servita la mole di passaggi e tiri in porta del Napoli che riesce ad accorciare con Politano sfruttando una mischia in area del Genoa. Difficile pensare a questo punto ad una squadra pronta a lottare per la zona champions. Già sette le sconfitte in campionato in appena venti partite che riducono al lumicino anche le speranze di Rino Gattuso di acciuffare un rinnovo che sembrava in procinto di essere firmato! Gli ultimi risultati hanno acceso un segnale d’allarme in casa Napoli e De Laurentiis sembra stia riflettendo sul futuro dell’allenatore. Non si escludono colpi di scena già in corso, se l’andamento dei partenopei dovesse continuare su questo binario negativo.