Nell’agro e nel vesuviano la pioggia crea strade gruviera.

Strade gruviera. Una delle criticità più avvertite in seguito al maltempo e alle abbonanti piogge di queste ultime settimane è legata alla fatiscenza delle strade urbane ed extra urbane dell’agro. Le piogge sempre più copiose di queste settimane hanno ulteriormente degradato gran parte del manto d’asfalto della rete stradale dei comuni dell’agro nocerino sarnese ma anche quelle del comprensorio stabiese e vesuviano.





















Strade in cattivo stato d’uso per mancanza di fondi.

Gran parte delle strade urbane ed extra urbane che ricadono sotto le competenze di comuni, Provincia di Salerno e Città Metropolitana sono da tempo in cattivo stato d’uso per mancanza di manutenzione programmata e la pioggia incessante di questi giorni ha ulteriormente contribuito a creare voragini e crateri sulle superfici delle sedi stradali diventando un vero pericolo per pedoni e automobilisti. Le esiguità di casse di enti comunali e quelli sovra comunali rendono difficile una manutenzione programmata di lungo tempo riducendo gran parte delle strade comunali e provinciali in percorsi tortuosi e pericolosi.











Strade rimesse a nuovo grazie ai gestori delle reti idriche ed elettriche.

Le uniche strade rifatte con nuovi manti di asfalto sono quelle interessate dai lavori per l’ammodernamento della rete idrica ed elettrica. Le aree interessate dagli interventi e dai cantieri mobili sono riportate allo stato normale grazie ai gestori di rete. Le altre strade vengono messe provvisoriamente in sicurezza con rattoppi e interventi di somma urgenza.

Aldo Severino